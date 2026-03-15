Sinner batte Zverev e vola in finale a Indian Wells

Jannik Sinner ha battuto Alexander Zverev e si è guadagnato un posto in finale al BNP Paribas Open di Indian Wells. La partita si è conclusa con la vittoria dell'italiano, che ora affronterà uno tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev nella partita decisiva. La competizione si svolge sull’impianto californiano dell’Indian Wells Tennis Garden, con un montepremi di 9 milioni di dollari.

L'altoatesino sfiderà uno fra Alcaraz e Medvedev INDIAN WELLS (USA) - Jannik Sinner si qualifica per la finale del "Bnp Paribas Open", il primo Masters 1000 della stagione, in corso sul cemento californiano dell'Indian Wells Tennis Garden (montepremi di 9.415.725 dollari). Il 24enne campione altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, ha sconfitto nella prima semifinale il tedesco Alexander Zverev, quarto del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 6-2 6-4 in un'ora e 23 minuti di gioco. Per il titolo l'azzurro sfiderà il vincente della seconda semifinale che andrà in scena nella notte italiana, la sfida tra lo spagnolo Carlos Alcaraz (1) ed il russo Daniil Medvedev (11). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner batte Zverev e vola in finale a Indian Wells Articoli correlati Indian Wells: Sinner batte Zverev in due set e va in finale. Sfatato un tabùINDIAN WELLS (USA) – Ce l’ha fatta, finalmente, Jannik Sinner a conquistare la finale del torneo di Indian Wells. Jannik Sinner si divora Zverev in 2 set (6-2, 6-4) e vola alla sua prima finale a Indian WellsJannik Sinner si prende per la prima volta la finale di Indian Wells, battendo Zverev in due set: 6-2, 6-4. Sinner-Zverev: non c’è stata partita! Jannik vola in finale ad Indian Wells #sinner #tennis Tutti gli aggiornamenti su Indian Wells Temi più discussi: Sinner torna in semifinale a Indian Wells, ora c'è Zverev; Indian Wells, Sinner liquida Tien per 6-1, 6-2 e va in semifinale con Zverev. Fuori Paolini Errani; Strapazzato anche Tien, a Indian Wells Sinner è in semifinale contro Zverev; Tennis, Indian Wells: Sinner batte Tien e vola in semifinale. Jannik Sinner domina ancora Zverev e si qualifica per la finale a Indian Wells!Jannik Sinner raggiunge per la prima volta in carriera la finale al Masters 1000 di Indian Wells. Il numero 2 del mondo porta a casa la semifinale del ... oasport.it Jannik Sinner si divora Zverev in 2 set (6-2, 6-4) e vola alla sua prima finale a Indian WellsJannik Sinner si prende per la prima volta la finale di Indian Wells, battendo Zverev in due set: 6-2, 6-4. Per l’azzurro gara sempre in pungo, unico brivido prima dell’inizio per un problema alla sch ... fanpage.it A Indian Wells https://mdst.it/3P8TJ7s #SportMediaset - facebook.com facebook SINNER IN FINALE A INDIAN WELLS Jannik Sinner impiega poco più di un'ora e 20 minuti per battere Alexander Zverev e guadagnarsi la prima finale stagionale. Doppio break nel 1° set e servizio strappato nel 7° game del 2° parziale: una prestazione di a x.com