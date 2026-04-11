Montecarlo oggi semifinale Alcaraz-Vacherot – Il match in diretta

Oggi, a Montecarlo, si gioca la semifinale tra Carlos Alcaraz e Valentin Vacherot. Il match è disponibile in diretta tv e streaming, e rappresenta l'ultimo turno prima della finale del torneo Masters 1000. Alcaraz, attualmente al primo posto nel ranking ATP, affronta il tennista monegasco, che gioca in casa. La partita si svolge nel contesto del torneo che si sta svolgendo nel Principato.

(Adnkronos) – Carlos Alcaraz protagonista nella semifinale di Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il numero uno del ranking Atp affronta il monegasco e padrone di casa Valentin Vacherot – in un match disponibile in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Si comincia alle 15:30. Dove vedere Alcaraz-Vacherot? Il match. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Montecarlo, oggi Musetti-Vacherot al secondo turno – Il match in diretta Leggi anche: Montecarlo, oggi semifinale Sinner-Zverev – Il match in diretta Alexander Zverev vs Arthur Fils For The First Semi-Final Spot! | Indian Wells 2026 Match Higlights