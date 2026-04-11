Montecarlo oggi semifinale Sinner-Zverev – Il match in diretta

Oggi a Montecarlo si disputa la semifinale del torneo Masters 1000 tra Jannik Sinner e Alexander Zverev. L'incontro si svolge nel penultimo atto del torneo e viene trasmesso in diretta sia in televisione che in streaming. Entrambi i giocatori sono in campo per conquistare un posto in finale, con l'attenzione focalizzata sul loro confronto. La partita si gioca nel Principato, in un contesto di grande attesa.

(Adnkronos) – Jannik Sinner scende in campo in semifinale a Montecarlo. Oggi, sabato 11 aprile, il tennista azzurro sfida Alexander Zverev – in diretta tv e streaming – nel penultimo atto del Masters 1000 del Principato. Si gioca alle 13:30. Dove vedere Sinner-Zverev? Il match sarà visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match si potrà inoltre seguire anche in streaming sull'app SkyGo e su NOW. La finale del Masters 1000 di Montecarlo è in programma domani, domenica 12 aprile. —[email protected] (Web Info) Embolizzazione del fibroma uterino, all’Aou S.Andrea di Roma approccio innovativo Embolizzazione del fibroma uterino, all’Aou S. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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