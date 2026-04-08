Montecarlo oggi Musetti-Vacherot al secondo turno – Il match in diretta

Oggi a Montecarlo si gioca il secondo turno dell’Atp Masters 1000. Il tennista italiano Lorenzo Musetti affronta il francese Valentin Vacherot in un match trasmesso in diretta tv e streaming. La partita si svolge sul campo principale del torneo e rappresenta un passaggio importante per il percorso nel tabellone principale. Entrambi i giocatori cercano di avanzare alla fase successiva della competizione.

(Adnkronos) – Lorenzo Musetti in campo nell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. Oggi, mercoledì 8 aprile, il tennista azzurro affronta Valentin Vacherot nel match – in diretta tv e streaming – valido per il secondo turno del tabellone principale. L'azzurro è al suo esordio nel torneo, dopo il bye al primo turno, mentre il monegasco padrone di casa ha battuto Cerundolo al debutto. Dove vedere Musetti-Vacherot? Il match è visibile in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport e in streaming su SkyGo e su NOW. Diversi gli azzurri impegnati nel Masters 1000 di Montecarlo. In mattinata, Matteo Berrettini ha battuto Daniil Medvedev, mentre nel tardo pomeriggio scenderà in campo anche Flavio Cobolli contro il belga Blockx. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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Lorenzo Musetti debutta a Montecarlo, tra poco in campo contro Vacherot. L'azzurro difende la finale del 2025, segui gli aggiornamenti del match - facebook.com facebook

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