Monsampolo via al nuovo Municipio | 1,6 milioni per la sicurezza

A Monsampolo del Tronto sono stati avviati lavori per il nuovo Municipio, con un investimento di circa 1,6 milioni di euro destinati alla sicurezza. L'intervento prevede interventi strutturali e di adeguamento per migliorare le condizioni dell'edificio principale. La ristrutturazione interessa anche gli spazi esterni e le aree di accesso, con l'obiettivo di rendere più funzionale e sicuro l'edificio amministrativo. I lavori sono stati annunciati dai responsabili comunali e sono in corso di realizzazione.

Il cuore amministrativo di Monsampolo del Tronto si prepara a un radicale rinnovamento strutturale. È stato infatti approvato il progetto esecutivo per la riparazione e il miglioramento sismico del Municipio, situato in Corso Vittorio Emanuele, con un investimento totale di 1,6 milioni di euro che l’amministrazione comunale gestirà direttamente come soggetto attuatore. L’approvazione del piano tecnico segna il passaggio cruciale dalla fase di progettazione a quella operativa, aprendo la strada alle procedure necessarie per l’imminente avvio del cantiere. L’edificio in questione rappresenta un pilastro della vita sociale e istituzionale della comunità locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Monsampolo, via al nuovo Municipio: 1,6 milioni per la sicurezza Alberi, sicurezza e nuovo impianto: il piano del X Municipio per Castel PorzianoOstia, 29 marzo 2026 – Il X Municipio va avanti con la pianificazione degli interventi sul verde pubblico e mette al centro via di Castel Porziano,... Sacile: nuovo auditorium Pujati, 3,5 milioni per la sicurezzaSacile accoglie oggi, 30 marzo 2026, l’inaugurazione di una nuova infrastruttura scolastica che segna un punto di svolta per la comunità locale.