Mongrassano celebra Rubens Santoro | torna il capolavoro Casamicciola

Sabato 11 aprile alle 10, la Casa Comunale di Mongrassano sarà il luogo dell’inaugurazione di una nuova teca museale destinata a conservare l’opera Casamicciola. L’evento si svolgerà con la presenza di rappresentanti del Comune e sarà dedicato alla celebrazione di Rubens Santoro. La cerimonia rappresenta il ritorno del capolavoro nella comunità locale, che potrà ora ammirarlo in una struttura appositamente predisposta.

Sabato 11 aprile, alle ore 10, la Casa Comunale di Mongrassano ospiterà l’inaugurazione della nuova teca museale destinata a custodire l’opera Casamicciola. Il dipinto, un dono dell’artista Rubens Santoro al comune nel 1925, sarà presentato ufficialmente dalla sindaca Luisa Marino insieme al dottor Roberto Matragrano, vertice nazionale di Confartigianato INAPA, con il coinvolgimento del presidente della provincia Biagio Faragalli e dell’onorevole Pasqualina Straface. Il borgo cosentino celebra oggi il legame indissolubile tra il suo territorio e uno dei suoi figli più illustri, nato proprio qui il 26 ottobre 1859. La valorizzazione di questo patrimonio culturale passa attraverso un progetto di design firmato da Alberico Paolo Salerno, reso possibile grazie al finanziamento della Fondazione ANCoS APS di Confartigianato Imprese. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mongrassano celebra Rubens Santoro: torna il capolavoro Casamicciola Di Mariotto, il capolavoro torna a casaNella chiesa di San Domenico è tornata a brillare la magnifica pala d’altare di Bernardino di Mariotto, la "Madonna col Bambino in Gloria e i Santi... ‘Stand By Me’: il capolavoro cult torna al cinemaIl capolavoro cult Stand By Me, tratto dal noto romanzo di Stephen King, compie 40 anni e torna al cinema, in tutte le sale americane.