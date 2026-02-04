Di Mariotto il capolavoro torna a casa

Dopo anni di assenza, la pala di Bernardino di Mariotto torna a risplendere nella chiesa di San Domenico. L’opera, raffigurante la Madonna con il Bambino e vari santi, è stata restaurata e riportata al suo splendore originale, attirando nuovamente l’attenzione dei fedeli e degli appassionati d’arte. Ora, la pala può essere ammirata di nuovo nel suo posto, come un tempo.

Nella chiesa di San Domenico è tornata a brillare la magnifica pala d'altare di Bernardino di Mariotto, la "Madonna col Bambino in Gloria e i Santi Severino, Caterina da Siena, Domenico, Ansano e Giovannino". Un rientro atteso e vissuto come un piccolo, grande riscatto della bellezza. Il maestoso olio e doratura su tavola, capolavoro dei primi anni del Cinquecento e dalle dimensioni imponenti (quasi tre metri d'altezza per quasi due di larghezza), era stato rimosso nel dicembre 2023 per un delicato intervento di recupero e restauro. Un'operazione resa possibile dalla ventesima edizione di Restituzioni, il progetto di salvaguardia del patrimonio nazionale promosso da Intesa Sanpaolo.

