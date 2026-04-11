Nella mattinata di sabato 11 aprile 2026, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno arrestato un uomo di 36 anni, noto per precedenti penali. L’operazione si è conclusa con il trasferimento dell’individuo in carcere. La vicenda si inserisce in un’azione più ampia volta a contrastare la criminalità nella zona. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a eventuali reati contestati.

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno condotto un’operazione risolutiva nella mattinata di questo sabato 11 aprile 2026, portando Franco Pistone in carcere. Il trentaseienne, residente nell’area del litorale domizio, è stato arrestato a seguito di un provvedimento definitivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della presso il Tribunale di Napoli. L’intervento dei Carabinieri e il quadro giudiziario accumulato. Le operazioni si sono svolte con precisione chirurgica nelle prime ore del giorno, quando i militari dell’Arma si sono recati all’abitazione dove risiedeva l’uomo. Una volta individuato il soggetto, gli agenti hanno proceduto al blocco e alla comunicazione formale dell’ordine di carcerazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mondragone, finisce il giro di crimini: arrestato 36enne pluripregiudicato

Arzano, in giro con auto rubata e targa contraffatta: arrestato pluripregiudicatoEra alla guida di un’auto rubata con targa contraffatta quando è stato fermato dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli ad Arzano, in...

Gallarate, la scarpa piena di cocaina tradisce il pusher in bici elettrica: arrestato 47enne pluripregiudicatoUn arresto in un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Gallarate nel pomeriggio del 19 marzo.