Un arresto in un’operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato di Gallarate nel pomeriggio del 19 marzo. Un cittadino italiano di 47 anni è stato fermato in flagranza di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti al termine di un servizio di osservazione e pedinamento. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato trovato in possesso di cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi. Operazione antidroga: la ricostruzione dei fatti Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto dopo un’attività investigativa condotta dal personale dell’Ufficio Investigativo del Commissariato di Gallarate. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Gallarate, la scarpa piena di cocaina tradisce il pusher in bici elettrica: arrestato 47enne pluripregiudicato

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