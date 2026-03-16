Arzano in giro con auto rubata e targa contraffatta | arrestato pluripregiudicato

Un uomo con numerosi precedenti è stato arrestato ad Arzano mentre guidava un’auto rubata con targa contraffatta. Gli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli lo hanno fermato durante un controllo e hanno scoperto la contraffazione sulla targa e il furto del veicolo. L’uomo è stato portato in commissariato e ora si trova a disposizione delle autorità competenti.

Era alla guida di un’auto rubata con targa contraffatta quando è stato fermato dagli agenti della Polizia Metropolitana di Napoli ad Arzano, in provincia di Napoli. Per questo motivo un pluripregiudicato con precedenti per traffico illecito di sigarette è stato arrestato. L’operazione è stata condotta con il supporto del Nucleo Investigativo Stradale Ambientale, impegnato in attività di controllo del territorio. Gli agenti hanno notato il veicolo durante un servizio di pattugliamento. A destare sospetti sono state alcune evidenti anomalie nella targa, che dopo i controlli è risultata contraffatta. Ulteriori verifiche hanno poi permesso di accertare che l’automobile era stata rubata in precedenza e che successivamente la targa era stata alterata per nascondere la provenienza illecita del mezzo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Arzano, in giro con auto rubata e targa contraffatta: arrestato pluripregiudicato Articoli correlati Arzano, la Polizia Metropolitana di Napoli sequestra un veicolo rubato con targa contraffatta e ferma un pluripregiudicatoSequestro di un veicolo rubato con targa contraffatta ad Arzano: la Polizia Metropolitana di Napoli arresta un pluripregiudicato nell’ambito dei... Guida un’auto rubata con targa falsa: arrestato un pregiudicato ad Arzano, nel NapoletanoUn'automobile rubata e con targa falsa per le strade di Arzano: arrestato un pluripregiudicato dalla Polizia Metropolitana di Napoli. Aggiornamenti e notizie su Arzano in giro con auto rubata e targa... Temi più discussi: Agguato di camorra ad Arzano, dietro c’è il racket di Pasqua: vertice in Prefettura; Napoli Nord, la camorra torna a uccidere. Ad Arzano tensione tra nuove leve dei clan, a Marano regolamento di conti; Camorra, due agguati in strada in poche ore: killer in azione a Marano e Arzano; Arzano. Finto centro di consulenza informatica: denunciati 2 cinesi per sfruttamento della prostituzione. Guida un’auto rubata con targa falsa: arrestato un pregiudicato ad Arzano, nel NapoletanoUn'automobile rubata e con targa falsa per le strade di Arzano: arrestato un pluripregiudicato dalla Polizia Metropolitana di Napoli ... fanpage.it Arzano, dietro lo studio informatico un giro di prostituzione: due denunciatiDietro lo studio informatico un giro di prostituzione: due denunciati. La scoperta dei carabinieri ad Arzano ... ilgiornalelocale.it Un’automobile rubata e con targa falsa per le strade di Arzano: arrestato un pluripregiudicato dalla Polizia Metropolitana di Napoli. - facebook.com facebook