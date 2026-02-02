Aggressione a Torino | il SIC denuncia un’escalation di violenza contro le forze dell’ordine

Questa mattina a Torino si è verificata una nuova aggressione contro le forze dell’ordine. Durante gli scontri scoppiati nel corso di un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna, un agente di polizia è stato ferito gravemente. La polizia ha confermato l’aumento di episodi violenti nelle ultime settimane, e il Sindacato Italiano Carabinieri ha già parlato di una vera e propria escalation. La situazione resta tesa, e le forze dell’ordine si preparano a ulteriori interventi per garantire l’ordine pubblico.

Un agente di polizia è stato gravemente ferito a Torino durante gli scontri scaturiti da un corteo contro lo sgombero del centro sociale Askatasuna. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio del 31 gennaio 2026, in una zona del centro cittadino già segnata da tensioni diffuse. Il poliziotto, in servizio durante il presidio di ordine pubblico, è stato circondato da un gruppo di manifestanti che lo hanno colpito ripetutamente con un martello, causandogli ferite gravi al capo e al corpo. Solo l’intervento tempestivo di colleghi in prossimità del luogo ha evitato conseguenze ancora più gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato messo in condizione di stabilizzare le sue condizioni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

