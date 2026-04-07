Niente fondi al docufilm su Regeni si dimettono due membri della commissione Mic

Nessun finanziamento assegnato al documentario su Regeni, e due membri della commissione del Ministero della Cultura si sono dimessi. La decisione arriva a seguito delle recenti discussioni sulle risorse destinate al progetto e sulla composizione della commissione che avrebbe dovuto valutare la proposta. La vicenda ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e ha portato a cambiamenti all’interno dell’organismo incaricato di seguire il procedimento.

Nuovi aggiornamenti sul “caso Regeni”. Due membri della commissione del Ministero della Cultura incaricata di assegnare i contributi selettivi al cinema hanno rassegnato le dimissioni: parliamo del critico cinematografico del Corriere della Sera Paolo Mereghetti e dello story editor Massimo Galimberti. La notizia arriva nel pieno delle polemiche sul mancato finanziamento del documentario dedicato al ricercatore italiano torturato e ucciso al Cairo nel 2016. Galimberti ha confermato la decisione spiegando all’ Adnkronos di aver inviato "una semplice lettera di dimissioni, dopo molti anni di lavoro nella commissione". Alla base della scelta vi... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Niente fondi al docufilm su Regeni, si dimettono due membri della commissione Mic Niente finanziamenti al docufilm su Regeni, si dimettono due commissari Mic(Adnkronos) – Due dei componenti della commissione che assegna i contributi selettivi al cinema del Mic si sono dimessi. Mereghetti e Galimberti si dimettono dalla commissione del Mic dopo il no ai fondi per il film su Regeni. “Scelta di coerenza”Roma, 7 aprile 2026 – Dopo le polemiche sul mancato finanziamento del docufilm su Giulio Regeni, arrivano le dimissioni di due dei componenti della... Temi più discussi: La commissione per i fondi al cinema stronca l’ultima sceneggiatura di Bertolucci; Niente fondi pubblici del Mic al docufilm su Giulio Regeni; Giulio Regeni, niente fondi dal ministero della Cultura per il documentario già prodotto; Niente fondi per il documentario su Giulio Regeni: il caso approda in Parlamento. Niente fondi al docufilm su Giulio Regeni, il Pd chiama in Aula Giuli. Question time per il ministroAl ministro viene quindi chiesto di chiarire, in modo puntuale, le ragioni dell'esclusione e quindi quali siano le motivazioni che avrebbero determinato l'esclusione del documentario ... affaritaliani.it Fondi al cinema, lasciano due membri della commissione ministeriale. Il critico Mereghetti: Distanza da certe sceltePaolo Mereghetti e Massimo Galimberti si dimettono dalla commissione ministeriale dopo l'esclusione dai finanziamenti del docufilm su Regeni ... ilfattoquotidiano.it Niente fondi al documentario su #Regeni, interrogazione #Pd a #Giuli x.com Niente fondi al documentario su Regeni, interrogazione Pd a Giuli - facebook.com facebook