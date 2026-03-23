Gatto salvato dopo aver ingerito 26 elastici per capelli | la storia incredibile di Midnite diventa virale

C’è chi dice che i gatti siano curiosi e chi invece sa che possono avere gusti. decisamente strani. È il caso di Midnite, un gatto di sei anni della Florida che ha rischiato la vita per colpa di una passione insolita: inghiottire elastici per capelli. La notizia, riportata da 1440 Daily, ha fatto il giro del web per l’assurdità della situazione e il lieto fine che l’ha seguita. Midnite era stato ceduto per l’eutanasia prima di essere accolto dall’ HALO No-Kill Rescue Shelter (un rifugio privato della Florida, attivo dal 2006, che salva animali abbandonati o maltrattati e che non pratica l’eutanasia per spazio, età o condizioni di salute, offrendo invece cure veterinarie e una vera seconda possibilità agli animali ospitati), che ha deciso di tentare un intervento chirurgico salvavita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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