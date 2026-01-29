Tutti i colori dell' alba tra cielo e acque | lo scatto della nostra lettrice

Questa mattina, alle prime luci dell’alba, la lettrice Cinzia Mecantonio ha catturato uno scatto che mostra tutti i colori del cielo e delle acque. La foto è stata scattata ieri, mercoledì 28 gennaio, nel rione Casale, e subito ha fatto il giro sui social. Un’immagine che mette in evidenza la bellezza di un momento naturale, tra il mare e il cielo ancora avvolti nel buio, ma già pieni di sfumature calde.

Gentili lettori, armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a [email protected] La spettacolare alba immortalata nella foto ce la regala la nostra lettrice Cinzia Mecantonio. È stata scattata dal rione Casale all'alba di ieri, mercoledì 28 gennaio 2026. Gentili lettori, con questa rubrica BrindisiReport intende raccontare il territorio brindisino attraverso i vostri occhi. Dalle bellezze naturali, ai piatti tipici, passando dai monumenti e spaccati di vita quotidiana. Armatevi di obiettivo e inviate le vostre foto che siano al mare, in campagna, in casa o a spasso per i borghi e le bellezze cittadine a redazione@brindisireport.

