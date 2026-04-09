Frana di Petacciato linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì | decine di treni cancellati anche oggi

A causa di una frana avvenuta a Petacciato, la linea ferroviaria Adriatica tra Pescara e Bari è rimasta interrotta. Trenitalia ha annunciato che la circolazione sul tratto interessato riprenderà gradualmente a partire da venerdì 10 aprile. Durante questa interruzione, sono stati cancellati numerosi treni, anche oggi, causando disagi ai viaggiatori che utilizzano questa tratta.