Frana di Petacciato linea ferroviaria Adriatica riapre venerdì | decine di treni cancellati anche oggi
A causa di una frana avvenuta a Petacciato, la linea ferroviaria Adriatica tra Pescara e Bari è rimasta interrotta. Trenitalia ha annunciato che la circolazione sul tratto interessato riprenderà gradualmente a partire da venerdì 10 aprile. Durante questa interruzione, sono stati cancellati numerosi treni, anche oggi, causando disagi ai viaggiatori che utilizzano questa tratta.
Trenitalia comunica che la circolazione sul tratto interrotto della linea Pescara-Bari per la frana di Petacciato sarà ristabilita gradualmente da venerdì 10 aprile. Intanto oggi nuova ondata di cancellazioni di convogli e modifiche di percorso. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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