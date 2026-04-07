Frana di Petacciato caos sulla linea ferroviaria adriatica in Molise Il geologo | Italia divisa in due

Una frana si è riattivata a Petacciato, causando interruzioni sulla linea ferroviaria adriatica in Molise. La situazione ha portato a disagi nei collegamenti ferroviari della regione, con ritardi e cancellazioni di treni. Un geologo ha commentato che l'evento ha contribuito a dividere virtualmente il territorio italiano in due parti. La circolazione dei convogli ha subito notevoli alterazioni a causa del problema.

Il riattivarsi della frana di Petacciato ha creato il caos dei trasporti dei treni in Molise. A Fanpage.it il presidente dei geologi spiega: "Frana tra le più grandi d'Europa, troppo estesa per intervento risolutivo. Le piogge hanno influito". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Frana in Molise, circolazione ferroviaria sospesa sulla linea AdriaticaTreni soppressi tra Termoli e Montenero di Bisaccia in via precauzionale per le opportune verifiche a seguito di un movimento franoso Trenitalia...

Frana a Petacciato tra Vasto e Termoli, chiusa l'autostrada A14 e la linea ferroviaria in Molise: il videoIl 7 aprile una frana storica si è riattivata a Petacciato, nel Basso Molise, causando disagi alla circolazione stradale e ferroviaria.

Temi più discussi: Frana di Petacciato tra le più grandi d'Europa, attiva da oltre un secolo; Si risveglia frana storica in Molise, chiusa A14 e linea ferroviaria; Maltempo, è allarme in alcune regioni del centrosud: cosa succede; Terza giornata di emergenza: Nucleo di Termoli sott'acqua, centinaia di sfollati.

Petacciato, frana riattivata: A14, statale 16 e ferrovia sospese con caos sui treniEmergenza viabilità: la riattivazione della frana di Petacciato insieme al crollo del ponte sul Trigno ha interrotto più assi stradali e ferroviari, lasciando centinaia di persone in attesa nella staz ... notizie.it

Frana di Petacciato in Molise: viabilità nel caos, con la A14 chiusa tra Termoli e Vasto sud e treni sospesi tra Pescara e Foggia/FOTO(wn24)-Petacciato(CB) – Dopo i nuovi movimenti della frana di Petacciato(CB), è stata disposta la chiusura dell’autostrada A14 nel tratto compreso tra Termoli e Vasto Sud. La decisione è arrivata dopo ... wallnews24.it

Il maltempo che ha sferzato il litorale molisano ha riattivato la frana storica di Petacciato, in provincia di Campobasso. Attiva da almeno 110 anni, è considerata la frana più estesa d’Europa. Chiusa l’autostrada A14 tra Vasto Sud e Termoli, in entrambe le direzi - facebook.com facebook

Bloccati i collegamenti dalla A14 tra Abruzzo e Molise a causa della frana a Petacciato. Chiusura che va dal casello di Vasto Sud-Montenero di Bisaccia-San Salvo al casello di Termoli. x.com