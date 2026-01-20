Auto contro moto 17enne finisce nel fossato | grave

Un incidente a Zanica ha coinvolto un'auto e una moto, con un giovane di 17 anni che è stato sbalzato nel fossato a circa quattro metri di distanza dopo l’impatto. Le condizioni del ragazzo sono gravi. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno accertando le cause dell’incidente.

Zanica. Sbalzato a circa quattro metri di distanza dopo l’impatto tra la sua moto e un’auto, è finito in un fossato a bordo strada. A estrarlo, ancora cosciente, sono stati i vigili del fuoco intervenuti sul posto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 di martedì 20 gennaio a Zanica, in via Comun Nuovo. Secondo una prima ricostruzione, all’origine dello scontro potrebbe esserci stato un sorpasso. A rimanere ferito un ragazzo di 17 anni, in sella a una moto da cross, che ha riportato diverse contusioni e un trauma all’addome. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo: le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Bergamonews.it

