Finisce con l' auto nel fossato sulla Modena-Sassuolo salvato dai vigili del fuoco

Un'auto è finita in un fossato sulla Modena-Sassuolo, e i vigili del fuoco sono intervenuti per salvarla. L’incidente è avvenuto domenica 15 febbraio sulla Strada Statale 724, conosciuta anche come Tangenziale di Modena. La vettura si è ribaltata dopo aver perso il controllo, lasciando gli automobilisti a pochi metri dal bordo del fossato. Fortunatamente, i pompieri sono arrivati in tempo e hanno estratto il conducente, che non ha riportato ferite gravi.

L'episodio questa mattina all'altezza dell'uscita per Magreta. Sul posto anche 118 e polizia locale Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, domenica 15 febbraio, sulla Strada Statale 724 (Tangenziale di Modena). Alle ore 11:54, una squadra del Distaccamento di Sassuolo è stata allertata per un incidente stradale avvenuto nei pressi dell'uscita Magreta, in direzione Modena. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, una vettura è finita nel fossato adiacente alla carreggiata a seguito di urto con altra autovettura. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 e la polizia locale per la gestione della viabilità e i rilievi di rito.