’Modello Ferrara’? Scorrettezza verso la polizia locale

Un nuovo caso di presunte scorrettezze viene segnalato nei confronti della polizia locale in relazione al cosiddetto “modello Ferrara”. Un comitato ha promosso un’iniziativa pubblica che ha suscitato reazioni di perplessità e dispiacere tra alcuni cittadini e rappresentanti delle forze dell’ordine. La vicenda coinvolge questioni di comportamento e rispetto delle procedure, senza ulteriori dettagli sui contenuti o sulle modalità dell’evento.

"Con perplessità e un po’ di dispiacere apprendiamo dell’iniziativa pubblica promossa dal comitato ‘Modena merita di più’ in città sul cosiddetto ’modello Ferrara’, a cui le destre e lo stesso danno una forte connotazione politica" attacca Stefano Manicardi, responsabile della Sicurezza nella segreteria cittadina del Partito democratico commentando l’incontro organizzato dal comitato in programma il 23 aprile nella Sala degli Ulivi dove è stato chiamato il comandante della polizia locale di Ferrara Claudio Rimondi. "Ogni iniziativa che affronti un tema per noi centrale come quello della sicurezza è sicuramente positiva, ma chiamare a Modena... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "’Modello Ferrara’? Scorrettezza verso la polizia locale" Sanità, a Ferrara una delegazione italo-brasiliana per studiare il modello sanitario localeLa consolidata collaborazione dell’Ausl di Ferrara al laboratorio italo-brasiliano di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva prosegue... La polizia locale per ora non userà la mano pesante verso i trasgressoriVia Ranieri chiusa al transito per i non residenti: nessuna mano dura della polizia locale nei confronti di chi viola il divieto.