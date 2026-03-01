La polizia locale per ora non userà la mano pesante verso i trasgressori

La polizia locale ha deciso di non intensificare i controlli sulla chiusura di via Ranieri, che attualmente rimane vietata al transito dei non residenti. Per ora, non sono in programma interventi severi o sanzioni più severe contro chi viola il divieto. La situazione rimane sotto osservazione senza adottare misure più restrittive.

Via Ranieri chiusa al transito per i non residenti: nessuna mano dura della polizia locale nei confronti di chi viola il divieto. Almeno per ora, in questa prima fase della sperimentazione voluta dall’amministrazione comunale che ha raccolto il grido disperato dei residenti del tratto iniziale della strada che da Tavernelle collega i quartieri nuovi e il Pinocchio. Alcune pattuglie della polizia locale stanno effettuando controlli quotidiani in quella zona, ma per ora la loro presenza è soprattutto preventiva. C’è la necessità di avvisare tutti quegli automobilisti che non sono ancora informati su quel cambio sostanziale di viabilità che sicuramente avrà delle conseguenze su di loro e sul resto della viabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

