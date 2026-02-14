Sanità a Ferrara una delegazione italo-brasiliana per studiare il modello sanitario locale

Una delegazione italo-brasiliana visita Ferrara per approfondire il modello sanitario locale, spinta dalla volontà di scoprire come l’Ausl gestisce i servizi e le strutture. La visita si inserisce in un progetto di cooperazione che mira a condividere strategie innovative nel settore sanitario. Tra le tappe, i visitatori osservano da vicino le pratiche di assistenza primaria e l’organizzazione delle unità di emergenza. Questa collaborazione dura ormai da anni, rafforzando i legami tra i due Paesi e favorendo lo scambio di competenze.

La consolidata collaborazione dell’Ausl di Ferrara al laboratorio italo-brasiliano di formazione, ricerca e pratiche in salute collettiva prosegue anche nel 2026. In questi giorni, infatti, una delegazione internazionale è a Ferrara per confrontarsi sul sistema salute attuato nella nostra provincia. La 18esima edizione del laboratorio promosso e organizzato dalla Regione Emilia-Romagna, intitolato ‘Sistemi, reti e pratiche locali di salute e democrazia: dalla crisi ambientale alla libera determinazione dei popoli, sfide per le reti trans-locali’, ha in programma un serie di incontri, iniziative, eventi e attività satelliti che coinvolgeranno le realtà più significative della regione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

