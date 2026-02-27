Oggi a Foggia si tiene un incontro dedicato a percorsi ciclabili e mobilità sostenibile, organizzato nell’ambito dei “Venerdì in Bottega”. L’evento, realizzato in collaborazione con Cicloamici, si propone di approfondire le strategie per migliorare la mobilità urbana e promuovere l’uso della bicicletta come alternativa ai mezzi motorizzati. La discussione si svolge alle ore 18 e coinvolge diverse realtà locali.

Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre: “Percorsi ciclabili e mobilità sostenibile”. Sono questi i temi al centro dell’incontro organizzato nell’ambito dei tradizionali “Venerdì in Bottega” in programma a Foggia venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 18.00, nella bottega-cucina “centonovenovantasei”, allo Slow Park in viale Manfredi, in collaborazione con l’associazione Cicloamici Foggia Fiab. Un’occasione per raccontare, diffondere e valorizzare i percorsi ciclabili che attraversano la città, i suoi luoghi, le sue bellezze turistiche e culturali. Come il tour dei murales, dell’Edicole votive, del verde urbano, dei parchi, dei Palazzi storici, delle chiese, fino a raggiungere in gruppo anche le mostre artistiche esposte. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Foggia: “Percorsi ciclabili e mobilità sostenibile”, oggi incontro In collaborazione con Cicloamici

