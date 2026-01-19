' Wild Expedition Liguria 2026' il Comune aderisce al progetto

Il Comune ha approvato l’adesione a ‘Wild Expedition Liguria 2026’, progetto che prevede un percorso rigenerativo lungo l’intero territorio regionale, dalla costa alle zone montane. La spedizione, della durata di 12 mesi, mira a promuovere la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria, coinvolgendo comunità e stakeholder locali in un percorso sostenibile e condiviso.

Il progetto mira alla promozione e alla valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale dalle coste alle aree interne Il progetto, ideato da OutBe D.r.l., che si avvale delle competenze della società sportiva dilettantistica Outdoor Portofino, ha come obiettivo la valorizzazione del territorio e del patrimonio naturale, raccontando e facendo vivere aree interne e costiere, parchi, aree protette e luoghi storici, in cui le tappe all'interno del territorio del comune di Genova rappresentano un punto cardine della spedizione, un nodo strategico dove terra e mare si incontrano, creando un ponte naturale tra paesaggi costieri e montani.🔗 Leggi su Genovatoday.it

