Un nuovo aggiornamento sul conflitto in Iran segnala una tregua fragile e negoziati stretti. Le banche iraniane hanno ripreso le operazioni e alcune attività sono ripartite, mentre diplomatici e rappresentanti di varie nazioni si sono incontrati in Pakistan per discutere del futuro della situazione. La situazione rimane tesa, con passi cauti verso una possibile soluzione diplomatica. Le negoziazioni sono state definite “bloccate” da fonti ufficiali, senza ulteriori dettagli sui contenuti trattati.

Il conflitto in Iran ha intrapreso una fragile tregua. Riaprono le banche iraniane e partono i colloqui a Islamabad, ma restano tensioni su nucleare, Stretto di Hormuz e ruolo delle milizie alleate di Teheran Domani riapriranno le banche inIran: un segnale concreto che, al di là delle minacce reciproche, lascia intendere lavolontà di evitare una nuova escalation.Intanto, le delegazioni internazionali sono arrivate aIslamabadper avviare i colloqui su come proseguire dopo la tregua di 15 giorni che ha fermato quasi cinque settimane di guerra. Lacittà è completamente blindatae l’hotel che ospita i negoziati indiretti è inaccessibile nel raggio di tre chilometri. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Iran, tregua fragile e negoziati blindati: Vance in Pakistan per il futuro del conflitto

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Iran, l'arrivo di Vance in Pakistan per i negoziati con TeheranJD Vance è arrivato a Islamabad, in Pakistan, per l’avvio dei colloqui tra Stati Uniti e Iran.

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