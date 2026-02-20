Matera 2026 | un Mediterraneo nascosto nel cuore del Sud nuova era

Matera si appresta a vivere un anno di grandi cambiamenti, con il titolo di Capitale del Mediterraneo nel 2026. La città si prepara a ospitare eventi culturali e incontri che coinvolgeranno diverse nazioni del Sud. Un aspetto nuovo sarà la valorizzazione delle tradizioni locali e il rafforzamento dei legami tra i Paesi mediterranei. La sfida principale sarà attirare visitatori e creare un ponte tra passato e futuro. Matera si prepara a mostrare un volto inedito, pronto a sorprendere chi la scopre.