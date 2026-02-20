Matera 2026 | un Mediterraneo nascosto nel cuore del Sud nuova era
Matera si appresta a vivere un anno di grandi cambiamenti, con il titolo di Capitale del Mediterraneo nel 2026. La città si prepara a ospitare eventi culturali e incontri che coinvolgeranno diverse nazioni del Sud. Un aspetto nuovo sarà la valorizzazione delle tradizioni locali e il rafforzamento dei legami tra i Paesi mediterranei. La sfida principale sarà attirare visitatori e creare un ponte tra passato e futuro. Matera si prepara a mostrare un volto inedito, pronto a sorprendere chi la scopre.
Matera è pronta a vivere un anno di trasformazione, culminante nel 2026 con il suo ruolo di Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo. Il programma ufficiale, presentato a Roma al Ministero della Cultura, delinea una visione ambiziosa che mira a reinterpretare il concetto di Mediterraneo, ponendo l’accento sulla profondità del territorio e sul suo potenziale di sviluppo e dialogo tra Europa e Africa. La cerimonia di apertura, in programma per il 20 marzo, in concomitanza con la Giornata Internazionale della Felicità, segnerà l’inizio di un percorso che coinvolgerà l’intera regione e l’area Euromediterranea.🔗 Leggi su Ameve.eu
Leggi anche: Non solo Matera: da Nord a Sud la Penisola si trasforma in una piccola Betlemme. Scopriamo i dieci allestimenti più spettacolari, tra grandi classici e tesori nascosti, per un’esperienza immersiva nel cuore del Natale più autentico
Leggi anche: La magia del Natale a Casa Noha, un viaggio tra arte e storia nel cuore di MateraVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Farnesina presenta Matera Capitale Mediterranea della Cultura e Dialogo 2026; Consiglio Comunale esautorato dalle scelte su Matera Capitale 2026. Richiesta urgente di seduta aperta.; Accreditamento incontro Farnesina su Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026; Fantastico Medioevo, presentazione della collana.
Matera 2026, Lunedi conferenza stampa al MicSi terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 11:30, presso la Sala Spadolini del Ministero della Cultura (Via del Collegio Romano, 27 - Roma), la conferenza stampa di presentazione del programma ufficiale di ... lasiritide.it
Roma, il 23 febbraio al Ministero la presentazione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026Il 23 febbraio a Roma la presentazione di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. TRM Network seguirà l’evento in diretta con speciali e approfondimenti. trmtv.it
FUNERALE DEL CARNEVALE, CORTEO PER MASCHERE E MUSICA CHIUDE RASSEGNA “I COLORI DEL MEDITERRANEO – CARNEVALE 2026 A MATERA”: REPORT, VIDEO, FOTO https://www.sassilive.it/cultura-e-spettacoli/terza-pagina/funerale-del-c - facebook.com facebook
Ho appena incontrato il Presidente della Basilicata, Vito Bardi: la meravigliosa città di Matera è stata designata “Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026” assieme a Tetuan (Marocco). Il Mediterraneo è una priorità strategica della nostra politica x.com