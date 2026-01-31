Nelle ultime ore si sono registrate diverse esplosioni in Iran, tra cui una sullo stretto di Hormuz. L’onda d’urto si è fatta sentire anche in altre città del Paese. Nel frattempo, l’Arabia Saudita ha fatto sapere di voler premere sugli Stati Uniti per un possibile raid. La situazione rimane tesa e ancora tutta da chiarire.

Secondo alcune fonti, l'attacco americano potrebbe avvenire già domenica. Israele: "Non siamo coinvolti nelle esplosioni nel Paese" Diverse esplosioni hanno scosso l'Iran. In particolare, una detonazione si è verificata in un edificio sullo stretto di Hormuz. Cinque persone sono rimaste uccise e due ferite in un'esplosione in un complesso residenziale ad Ahvaz, nel sud-ovest dell'Iran. Inoltre, è stato riferito dalle autorità provinciali di Hormozga che un bambino è rimasto ucciso e 14 persone sono rimaste ferite in un'esplosione di un edificio a Bandar Abbas, nel sud-est del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Iran, notizie di esplosioni sullo stretto di Hormuz e in altre città. E adesso anche l'Arabia Saudita preme per un raid Usa

Approfondimenti su Hormuz Strait

Un’esplosione ha sconvolto la città di Bandar Abbas, sulla costa del Golfo Persico.

L'Arabia Saudita, il Qatar e l'Oman hanno cercato di mediare per evitare un possibile attacco degli Stati Uniti all'Iran.

Ultime notizie su Hormuz Strait

L'Arabia Saudita e gli EAU dicono che gli USAnon possono utilizzare il loro spazio aereo per un'operazione militare contro Teheran @GiuliaDeLuca82 x.com