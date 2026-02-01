Scuola Bologna | minorenne straniero minaccia compagni con un coltello

Un minorenne straniero ha minacciato alcuni compagni con un coltello in una scuola di Bologna. Gli insegnanti, pronti, sono intervenuti e sono riusciti a disarmarlo, sequestrando il coltello. Poi hanno chiamato subito i Carabinieri, che sono arrivati sul posto per gestire la situazione. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha creato grande tensione tra studenti e insegnanti.

BOLOGNA, 01 FEB – Uno studente di una scuola media della periferia di Bologna ha estratto un coltellino artigianale durante una lite con alcuni compagni, minacciandoli. L’episodio, riportato dall’edizione locale de ‘il Resto del Carlino’, è avvenuto qualche giorno fa durante l’orario scolastico: il ragazzino aveva con sé, probabilmente nell’astuccio, un coltellino che aveva costruito da solo. La discussione tra gli studenti è degenerata rapidamente e il ragazzo ha puntato l’arma verso i compagni. Gli insegnanti sono riusciti a disarmarlo e a sequestrare il coltellino, poi hanno chiamato i Carabinieri. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

