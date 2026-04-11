Milano rapina violenta e agente ferito | arrestato tunisino

Da imolaoggi.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Milano, un uomo di 23 anni di origini tunisine è stato arrestato in seguito a una rapina violenta avvenuta in strada. Secondo quanto riferito, l'aggressore ha spinto un passante facendolo cadere a terra, quindi gli ha sottratto alcuni oggetti. Durante l'episodio, un agente intervenuto sul posto è rimasto ferito. La polizia ha fermato il sospetto poco dopo, recuperando la refurtiva.

Sorpreso alle spalle per un orologio da 400 euro. Serata di violenza quella di mercoledì 8 aprile nei pressi della fermata De Angeli della metropolitana M1. Un cittadino, che aveva appena concluso degli acquisti in un negozio della zona, è finito nel mirino di un rapinatore che non ha esitato a usare la forza per sottrargli il prezioso. Secondo quanto ricostruito, la vittima è stata sorpresa alle spalle mentre camminava in strada. L’aggressore, un cittadino tunisino di 23 anni, ha agito con estrema decisione: dopo aver spintonato l’uomo facendolo cadere violentemente a terra, gli ha strappato dal polso un orologio dal valore dichiarato di circa 400 euro. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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