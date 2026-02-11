Violenta lite tra detenuti all' interno del carcere Lorusso e Cutugno ferito un agente | Situazione insostenibile

Una lite violenta si è scatenata nel carcere Lorusso e Cutugno, lasciando ferito un agente di polizia penitenziaria. L’incidente si è verificato pochi giorni dopo un altro episodio grave, quando alcuni detenuti avevano tentato di far entrare cellulari e droga con un lancio dall’esterno. Il sindacato SAPPE denuncia che la situazione nel carcere è ormai insostenibile e chiede interventi immediati.

A distanza di pochi giorni dall'ultimo grave episodio registrato all'interno della Casa Circondariale Lorusso e Cutugno – il tentativo di far entrare cellulari e droga attraverso un maxi-lancio dall'esterno della recinzione – il SAPPE, sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, denuncia l'ennesimo.

