A Milano, continuano le testimonianze davanti al giudice nell'ambito del caso Cinturrino. L'ex agente di polizia è sotto processo per l'accusa di aver ucciso un pusher lo scorso 26 gennaio in un'area dedicata allo spaccio nel quartiere di Rogoredo. I testimoni sono stati chiamati a riferire sulle circostanze dell’episodio verificatosi in quella zona della città.

Prosegue la sfilata davanti al gip dei testimoni del caso Cinturrino, l'ex poliziotto finito in carcere con l'accusa di aver ucciso il pusher Abderrahim Mansouri lo scorso 26 gennaio nel bosco dello spaccio di Rogoredo, a Milano. Cinturrino si è presentato in aula per assistere alle dichiarazioni dei sei che lo accusano. L'incidente probatorio, voluto dal gip, serve per cristallizzare le loro testimonianze, già rese a ridosso della morte di Mansouri: si tratta di persone che frequentavano tossicodipendenti, spacciatori e senza fissa dimora di Rogoredo e che potrebbero sparire. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Milano, proseguono davanti al gip le testimonianze del caso Cinturrino

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