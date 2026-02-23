Milano | sparatoria Rogoredo domani agente Cinturrino davanti a gip

Carmelo Cinturrino ha deciso di presentarsi domani davanti al giudice per chiedere la convalida del fermo, dopo che è stato arrestato per aver causato la morte di un uomo durante una sparatoria a Rogoredo. L’evento si svolgerà alle 11, con l’obiettivo di chiarire i dettagli dell’incidente e le responsabilità. La vicenda ha attirato l’attenzione dei residenti, che attendono di capire le mosse dell’indagato.

Milano, 23 feb. (Adnkronos) - E' in programma per domani mattina, alle ore 11, davanti al giudice per le indagini preliminari di Milano Domenico Santoro l'interrogatorio per la convalida del fermo di Carmelo Cinturrino, accusato di omicidio volontario per la morte di Abderrahim Mansouri, ucciso nella sparatoria del 26 gennaio scorso a Rogoredo. Se nella richiesta di fermo contro l'agente del commissariato Mecenate (difeso dall'avvocato Pietro Porciani) sono indicate tutte le esigenze cautelari - pericolo di fuga, reiterazione del reato e inquinamento probatorio -, l'unica esigenza contestata nel fermo è quella del pericolo di fuga.