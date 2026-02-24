Rogoredo Carmelo Cinturrino davanti al gip | Chiedo scusa quella sera ho perso la testa L’altro agente | È un pazzo

Carmelo Cinturrino, assistente capo della polizia, ha confessato di aver perso la calma quando ha visto il giovane morire, spiegando di aver agito senza reflexi. L’altro agente ha descritto Cinturrino come un “pazzo”, evidenziando la tensione tra i due durante l’episodio. La scena si è svolta in un boschetto di Milano Rogoredo, dove si sono verificati momenti di grande concitazione. La testimonianza si inserisce in un quadro di forte confusione sul luogo.

«Quando ho visto che stava morendo, ho perso la testa». A parlare è Carmelo Cinturrino, l’assistente capo della polizia indagato per l’omicidio del 28enne Abderrahim Mansouri nel boschetto di Milano Rogoredo. L’agente è stato interrogato questa mattina nel carcere di San Vittore dal gip Domenico Santoro. Durante il colloquio, ha spiegato il suo legale, Piero Porciani, il poliziotto ha «ammesso le sue responsabilità» e «ha confessato i suoi errori, ma ha negato di aver chiesto il pizzo agli spacciatori». «La messinscena? Un errore». Poco prima dell’interrogatorio di convalida, Cinturrino aveva affidate al suo legale una sorta di “mea culpa” per quanto avvenuto lo scorso 26 gennaio, giorno dell’omicidio: «Dovevo essere quello che faceva osservare la legge, ho sbagliato. 🔗 Leggi su Open.online

