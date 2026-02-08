Come la remigrazione da teoria complottista è diventata proposta politica

In Italia, la teoria della Grande Sostituzione torna a essere al centro del discorso politico. La destra radicale la utilizza ormai come strumento per alimentare paure e diffondere messaggi xenofobi. Nei comizi e sui social, si insiste sulla minaccia di un’invasione di migranti e si paventa un piano segreto per cambiare la composizione etnica del paese. La retorica si fa più aggressiva e meno teorica, trasformando le teorie complottiste in proposte politiche concrete.

Di fronte a un Occidente sempre più a rischio di invasione da parte dei migranti, anzi, di un Occidente nel mirino di un piano per sostituire i bianchi con individui di altre etnie al fine di consentire a un non meglio identificato Deep State di dare vita a un Nuovo Ordine Mondiale (attualizzazione di teorie risalenti agli Anni 40 del secolo scorso, quelle della cosiddetta Great Replacement Theory, o Grande Sostituzione, rilanciate periodicamente dalle varie galassie cospirazioniste di mezzo mondo e di indubbio retaggio razzista e suprematista ), la destra radicale ripesca oggi, dal suo bagaglio non solo teorico, l’arma della remigrazione. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Come la remigrazione da teoria complottista è diventata proposta politica Approfondimenti su Great Replacement Theory Scandalo Premier, un arbitro appoggia la teoria complottista di Rooney sul trionfo del Manchester City nel 2012 Proposta remigrazione. Difendere Lucca: "Bisogna invertire la rotta per tutelare i nostri figli" Più di trecento persone si sono radunate ieri nella sede di Difendere Lucca per firmare una proposta di legge sulla remigrazione. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Great Replacement Theory Argomenti discussi: Remigrazione e propaganda: come l’AI rende normale un’idea estrema; Remigrazione: che cosa prevede la proposta di legge di iniziativa popolare; Sulla remigrazione si scatena la gara a destra; Remigrazione, annullata conferenza Camera. Cosa significa la parola. Remigrazione significa taglio delle pensioni. Appunti per la LegaVannacci difende l'iniziativa sulla remigrazione. Se l'estrema destra e la Lega facessero sul serio altro che cancellare la Fornero, come predica Salvini da tre lustri, il governo sarebbe costrett ... ilfoglio.it Voglia di remigrazione, porcospino Ucraina, giovani senza voto, come ti geolocalizzoRe-mi-gra-zio-ne È la parola-slogan dell'estrema destra europea, adottata in Italia da Roberto Vannacci e da molti esponenti della Lega. Ma resta un tabù per quasi tutte le forze democratiche. corriere.it Difendere Lucca, presentata la proposta di legge sulla remigrazione: raccolte in città 300 firme facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.