Domenica 12 aprile 2026 si terrà la ventiquattresima edizione della Milano Marathon, con un nuovo percorso che attraverserà diverse zone della città. Alla manifestazione parteciperanno circa 31 mila atleti, tra maratoneti singoli e componenti delle squadre di staffetta. La gara coinvolgerà 15 mila runner e 16 mila persone impegnate nelle staffette, confermando l’ampiezza dell’evento e la sua rilevanza nel calendario sportivo locale.

Milano si prepara a ospitare la ventiquattresima edizione della Milano Marathon nella giornata di domenica 12 aprile 2026, un evento che vede coinvolti 15 mila maratoneti e 16 mila componenti delle squadre per la staffetta. La competizione trasforma il volto della città, che vive ancora l’eredità sportiva dei Giochi Olimpici e Paralimpici, con un percorso tecnico rinnovato e una forte componente di solidarietà. La rivoluzione del tracciato: dalla linea all’efficienza prestazionale. Il cambiamento più significativo che i corridori troveranno domani riguarda la natura stessa del percorso. La gestione della gara abbandona la vecchia configurazione ad anello per adottare un tracciato in linea, una scelta che ha implicazioni dirette sulla dinamica della corsa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milano Marathon 2026: nuovo percorso e 31 mila atleti in gara

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Pettorale ritirato - domenica correrò la Milano Marathon pero’ correrò i 42 km 195 metri con uno spirito diverso perché l’obiettivo non sarà la maratona ma la maratona sara’ l’allenamento per un obiettivo piu’ grande, una sfida più temeraria. . . Stay tuned - facebook.com facebook

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