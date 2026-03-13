Il 12 aprile si terrà la Wizz Air Milano Marathon 2026, con un nuovo percorso che attraversa diverse zone della città. L’evento vede la partecipazione di un numero record di iscritti, provenienti da vari paesi. Milano si prepara ad accogliere i maratoneti di tutto il mondo, in un contesto che richiama ancora l’atmosfera degli ultimi Giochi Olimpici e Paralimpici.

La Milano olimpica è pronta ad accogliere i maratoneti di tutto il mondo. Il prossimo 12 aprile, torna la Wizz Air Milano Marathon, in una città che profuma ancora di sport e Giochi, Olimpici e Paralimpici, in cui riecheggia l’eco del record di medaglie azzurre a Milano Cortina 2026. Sarà un’edizione, la numero 24, all’altezza di cotante premesse. Presentata nella Sala Alessi di Palazzo Marino, in Piazza della Scala a Milano, la Wizz Air Milano Marathon è già nella storia: iscritti a quota 14mila, con un obiettivo di 15mila (erano 10.250 l’anno scorso), dei quali il 65 per cento viene dall’estero (56% nell’ultima edizione). Sono inoltre... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Milano Marathon 2026, il nuovo percorso e il record di iscritti

Articoli correlati

Leggi anche: Milano Marathon 2026, cambia tutto: il nuovo percorso e lo storico traguardo in Duomo

Leggi anche: Milano Marathon, un mese al via: iscritti e numeri record, ecco tutte le novità

MARATONA DI MILANO 2026: i consigli che stavi cercando

Altri aggiornamenti su Milano Marathon

Temi più discussi: A un mese dal via presentata l’edizione numero 24; Milano Marathon 2026, cambia tutto: il nuovo percorso e lo storico traguardo in Duomo; Milano Marathon a quota 14mila iscritti; FindTheOrange e Osborne Clarke con Milano Marathon 2026 per Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta.

Milano Marathon 2026, iscritti raddoppiati in due anni: nuovo percorso dall’Arco della Pace al DuomoLa corsa milanese continua a crescere e si prepara a vivere una delle edizioni più partecipate della sua storia recente. Il 12 aprile torna la Wizz Air Milano Marathon, con numeri in forte aumento e ... milanosportiva.com

Milano Marathon 2026, cambia tutto: il nuovo percorso e lo storico traguardo in DuomoNon solo agonismo. Con 51 punti musica e la staffetta solidale da 2 milioni di euro, la nuova Wizz Air Milano Marathon punta al record di iscritti ... milanotoday.it

Wizz Air Milano Marathon (domenica 12 aprile) verso il nuovo record: «Puntiamo a 15 mila iscritti» - facebook.com facebook

# #milano marathon, numeri da record per l'edizione 2026: il 12 aprile si corre la 42 km e la relay a staffetta. Il nuovo percorso x.com