Domenica 12 aprile si svolgerà la Milano Marathon 2026, con partenza e arrivo in centro città. Il percorso attraverserà diverse zone, con alcune strade chiuse al traffico per consentire lo svolgimento della manifestazione. Le autorità hanno comunicato gli orari di chiusura delle principali arterie coinvolte, che saranno interdette al traffico durante alcune ore della giornata. La corsa coinvolgerà numerosi partecipanti provenienti da varie parti del paese.

Milano, 11 aprile 2026 – Pantaloncini, tshirt e scarpe da ginnastica: pronti per la nuova edizione della Wizz Air Milano Marathon? Sono oltre 15mila i runner che domani, domenica 12 aprile, parteciperanno alla corsa trasformando le principali arterie urbane in un campo di gara lungo 42,195 chilometri che attraverserà quartieri storici e contemporanei. Il dato più significativo resta quello internazionale: circa il 65% degli iscritti proviene dall’estero, con una forte presenza da Francia, Regno Unito, Germania, Belgio e Irlanda. Ecco tutte le informazioni riguardo la partenza, l’arrivo, il percorso con strade chiuse e mezzi deviati. La partenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano Marathon 2026 domenica 12 aprile: il percorso, le strade chiuse e gli orari

Fiamma Olimpica a Milano venerdì 6 febbraio: il percorso, gli orari e le strade chiuseMilano, 4 febbraio 2026 – Domani, giovedì 5 febbraio, la Fiamma Olimpica farà il suo ingresso a Milano: in mattinata i tedofori passeranno...

La Fiamma Olimpica arriva a Milano giovedì 5 febbraio: il percorso, gli orari e le strade chiuseMilano, 3 febbraio 2026 – La Fiamma Olimpica – accesa il 26 novembre a Olimpia, in Grecia – sta per concludere il suo viaggio: oggi giovedì 5...

Stramilano Half Marathon 2026 - Il percorso

Temi più discussi: Maratona di Milano 2026: partecipanti, percorso e strade chiuse al traffico; Inaugurato il Milano Running Festival, la tre giorni dedicata alla Maratona e allo sport con base al Superstudio Maxi; Wizz Air Milano Marathon 2026: orari, percorso completo, strade chiuse; Milano Marathon 2026: percorso, strade chiuse e mezzi deviati. Tutte le informazioni.

Milano Marathon 2026 domenica 12 aprile: il percorso, le strade chiuse e gli orariSono oltre 15mila i runner pronti ad attraversare la città tra quartieri storici e contemporanei. Ecco tutte le informazioni utili ... ilgiorno.it

Maratona di Milano 2026: partecipanti, percorso e strade chiuse al trafficoL'edizione numero 24 della Wizz Air Milano Marathon 2026 si correrà domenica 12 aprile. La partenza sarà da Corso Sempione, il traguardo invece in Piazza del Duomo, con un tracciato ricco di novità ... tg24.sky.it

Domenica 12 aprile torna la Milano Marathon, alla 25esima edizione: tutto quello che c’è da sapere - Repubblica x.com

Al via della Milano Marathon ci sarà anche una squadra davvero speciale che correrà con i colori di The Running Club, formata da quattro pacer d’eccezione pronti a supportare Richard Whitehead nella caccia a un nuovo record del mondo. Roberto Pat - facebook.com facebook