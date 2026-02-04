Fiamma Olimpica a Milano venerdì 6 febbraio | il percorso gli orari e le strade chiuse

Domani Milano accoglie la Fiamma Olimpica, che attraverserà l’hinterland e poi entrerà in città. I tedofori partiranno da Sesto San Giovanni e arriveranno fino a San Donato Milanese, prima di concludere il percorso in pieno centro, in piazza Duomo. La giornata sarà segnata da alcune strade chiuse e ovunque ci saranno controlli per garantire la sicurezza.

Milano, 4 febbraio 2026 – Domani, giovedì 5 febbraio, l a Fiamma Olimpica farà il suo ingresso a Milano: in mattinata i tedofori passeranno nell’hinterland partendo a Sesto San Giovanni fino a San Donato Milanese, per poi entrare in città e concludere il percorso in piazza Duomo. Mentre venerdì 6 febbraio,  la Torcia illuminerà alcuni dei luoghi emblematici della città: la Stazione Centrale, il Castello Sforzesco e Parco Sempione, la bellezza della Darsena, fino a respirare l'aria dei quartieri residenziali di Brera e Porta Nuova, Piazza Frattini e Piazza XXIV Maggio. Il 6 febbraio sarà anche il giorno della chiusura delle scuole di ogni ordine e grado all'interno della circonvallazione esterna, sia per il passaggio della fiamma sia perché quel giorno ci saranno numerosi  movimenti di delegazioni straniere in città. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

