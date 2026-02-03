La Fiamma Olimpica arriva a Milano giovedì 5 febbraio | il percorso gli orari e le strade chiuse

Giovedì 5 febbraio la Fiamma Olimpica arriverà a Milano, portata da un lungo viaggio iniziato in Grecia. La città si prepara ad accoglierla con alcune strade chiuse e orari da rispettare, prima di arrivare allo Stadio San Siro, dove il giorno dopo sarà acceso il fuoco che darà il via ufficiale ai Giochi Invernali 2026.

Milano, 3 febbraio 2026 – La Fiamma Olimpica  – accesa il 26 novembre a Olimpia, in Grecia – sta per concludere il suo viaggio:  giovedì 5 febbraio entrerà a Milano e venerdì 6 approderà allo Stadio San Siro,  dove accenderà il braciere durante la cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali 2026.  I tedofori e la torcia procedono a piedi o su un veicolo,  a seconda dei tratti di strada, con o senza un convoglio al seguito. In città, la carovana comporta solitamente un’interruzione temporanea della circolazione stradale, pedonale e dei mezzi pubblici. Vediamo dove passerà nel capoluogo lombardo e quali strade saranno chiuse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La fiamma olimpica passerà per le strade di Milano il 5 e 6 febbraio 2026, prima dell'inizio ufficiale dei Giochi.

La Fiamma olimpica sta per arrivare in Brianza, proseguendo il suo percorso dopo aver attraversato Roma e molte altre città italiane.

