Un giovane di 19 anni residente in provincia di Pavia è stato arrestato a Milano dopo aver investito un pedone e aver lasciato la scena dell’incidente. Le autorità hanno disposto l’obbligo di firma, che prevede al ragazzo di presentarsi tre volte a settimana presso una caserma vicina alla sua abitazione. L’incidente è avvenuto il 19 aprile e il giovane ora dovrà rispettare questa misura restrittiva.

Milano, 11 aprile 2026 – E' stato disposto l'obbligo di presentarsi tre volte a settimana alla polizia giudiziaria (dovrà recarsi in una caserma vicino casa) il 19enne pavese che è stato arrestato per aver investito un pedone ed essere scappato. Il giovane, processato per direttissima, era stato arrestato a Milano per il n uovo reato di fuga pericolosa previsto dal Codice della strada (punisce chi non si ferma e fugge mettendo a rischio l'incolumità), o missione di soccorso e resistenz a. L'incidente è avvenuto due notti fa in piazza XXIV Maggio, all'imbocco di viale Gian Galeazzo, quando l'automobilista ha i nvestito sulle strisce un 26enne svedese senza prestargli soccorso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, investe un pedone e scappa: disposto l’obbligo di firma per il giovane pirata della strada

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