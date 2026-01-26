Spirano investe un pedone e fugge | è caccia al pirata della strada

A Spirano, nella mattinata di domenica 25 gennaio, un pedone di 55 anni è stato investito lungo la strada Francesca. L’autista coinvolto, poi fuggito, è ora al centro delle indagini della polizia, che cercano di identificare e rintracciare il responsabile. Questo incidente evidenzia l’importanza di rispettare le norme sulla sicurezza stradale e di adottare comportamenti responsabili alla guida.

Spirano. È caccia al pirata della strada che, nella mattinata di domenica 25 gennaio, ha travolto, poco prima delle 8, un pedone di 55 anni lungo la strada Francesca. Stando a quanto ricostruito, l’uomo si trovava a ridosso di un campo agricolo, sul margine destro della carreggiata, quando è stato investito. Anziché fermarsi e accertarsi delle sue condizioni, il conducente dell’auto avrebbe dato gas fino a far perdere le proprie tracce. Ad allertare i soccorsi sono stati, presumibilmente, dei passanti che, notando l’uomo a terra, hanno subito chiamato il numero unico di emergenza. Sul posto sono giunte un’ambulanza e un’auto medica.🔗 Leggi su Bergamonews.it

