Un incendio si è sviluppato nel deposito Alia di San Donnino, nel comune di Firenze, causando la combustione della copertura. I Vigili del fuoco sono intervenuti a partire dalle 16.25 per contenere le fiamme e garantire la sicurezza dell'area. L’incidente riguarda un centro di smistamento di rifiuti Ecocentro Alia, con interventi ancora in corso per domare l’incendio e valutare eventuali rischi ambientali.

FIRENZE – I Vigili del fuoco stanno intervenendo dalle ore 16.25 nel comune Firenze, in via di San Donnino presso un centro di smistamento di rifiuti Ecocentro Alia, per un incendio che ha coinvolto il materiale depositato. A seguito del calore per irraggiamento l’incendio si è propagato alla copertura. Sul posto stanno operando 3 squadre, due autobotti un’autoscala e in supporto anche uno scarrabile da 14.000 litri dal comando di Prato. I Vigili del fuoco hanno contenuto e fermato la propagazione dell’incendio sulla copertura. Sono in corso le operazioni di spegnimento nel quale saranno impiegati i mezzi di muoveranno terra per smassare il materiale presente. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze, incendio nel deposito Alia di San Donnino: in fiamme anche la copertura

