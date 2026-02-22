Snoop Dogg conquista Milano | la canzone che canta davanti al Cenacolo trasforma l’episodio in un caso virale

Snoop Dogg si ferma davanti all’“Ultima Cena” di Leonardo da Vinci, attirando l’attenzione di passanti e fotografi. La sua esibizione improvvisa, mentre cantava davanti al celebre dipinto nel cuore di Milano, ha catturato l’interesse di molti. La scena si è rapidamente diffusa sui social, creando un forte dibattito tra i fan e gli appassionati d’arte. La sua presenza in città ha suscitato curiosità e discussioni sulla relazione tra musica e cultura.

Snoop Dogg, il celebre rapper statunitense, è rimasto letteralmente estasiato davanti all'" Ultima Cena " di Leonardo da Vinci durante la sua permanenza a Milano come inviato speciale per la Nbc ai Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026. La visita, organizzata da YesMilano con il Comitato Olimpico, si è svolta mercoledì sera alle 19, appena prima della chiusura al pubblico. Per circa trenta minuti, Snoop ha osservato attentamente il capolavoro vinciano nella Basilica di Santa Maria delle Grazie, alzando le mani in segno di preghiera e canticchiando la colonna sonora di " Dirty Dancing ".