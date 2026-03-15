Locatelli esulta dopo Udinese Juve | Tre punti determinanti in trasferta Dobbiamo continuare così per il nostro obiettivo – FOTO

Locatelli ha festeggiato sui social la vittoria della Juventus contro l’Udinese, evidenziando l’importanza dei tre punti conseguiti in trasferta. Dopo il match, il centrocampista ha invitato i compagni a mantenere questo ritmo per avvicinarsi all’obiettivo stagionale. La squadra ha concluso l’incontro con il risultato positivo, e il giocatore ha condiviso le sue emozioni sui social network.

Locatelli festeggia sui social la vittoria contro l’Udinese e chiede ai compagni di continuare così per raggiungere l’obiettivo stagionale. Prestazione sicuramente positiva per Locatelli contro l’Udinese. Il capitano della Juventus ha commentato così sui social la vittoria dei bianconeri in terra friulana. ULTIMISSIME CALCIOMERCATO JUVE: LE NOTIZIE LIVE « Tre punti determinanti in trasferta. Una prestazione solida che ci permette di guardare con fiducia al finale di stagione. Continuiamo così, uniti verso il nostro obiettivo! FinoAllaFine », scrive il capitano sui social. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Manuel Locatelli (@locamanuel73) LE TOP NEWS DI OGGI SULLA JUVE (IN AUDIO) . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Locatelli esulta dopo Udinese Juve: «Tre punti determinanti in trasferta. Dobbiamo continuare così per il nostro obiettivo» – FOTO Articoli correlati Serie C. Pianese, sabato trasferta a San Benedetto. Fabrizi: "Dobbiamo continuare così»La Pianese, ottenuto con la Torres l’ottavo risultato utile consecutivo, valido il settimo posto in classifica, con 28 punti, ha ripreso gli... Perin, clean sheet e tre punti: «Avanti». Il portiere della Juventus suona la carica dopo lo 0-1 con l’Udinese – FOTOdi Redazione JuventusNews24Perin, portiere della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria contro l’Udinese. Una selezione di notizie su Udinese Juve Temi più discussi: Udinese-Juventus 0-1, pagelle: Yildiz illumina, Bremer sicurezza, dramma Zarraga; Serie A, la Juventus vince in casa dell'Udinese grazie a Boga; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Udinese, infortunio per Zemura: lesione al bicipite femorale per l'esterno. Udinese-Juventus 0-1, gol e highlights: la decide una rete di BogaContinua il buon momento della squadra di Spalletti che vince, in una trasferta complicata a Udine, 1-0 e sale momentaneamente al quarto posto in classifica. Gara equilibrata, fisica e tattica nel pri ... sport.sky.it Serie A, Udinese-Juventus 0-1. Lampo di Boga: gol e highlightsLa Juventus passa a Udine con il minimo scarto ma con il massimo del valore: 1-0 all’Udinese e tre punti fondamentali per continuare la corsa in campionato. A decidere la partita è ancora Jeremie Boga ... torinotoday.it Thuram e il razzismo: "Vinicius Come fosse successo a me". Cosa filtra sull'infortunio in Udinese-Juve facebook Udinese-Juve, le pagelle: Kabasele, amnesie da 5. Yildiz e l'arte da 7,5 di inventare sempre qualcosa x.com