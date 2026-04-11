Milan-Udinese | Leao non accelera San Siro mormora | Serie A News

Durante la partita tra Milan e Udinese, l’attaccante del Milan ha mostrato alcune difficoltà nel trovare il ritmo, senza riuscire a incidere come nelle precedenti occasioni. Il pubblico di San Siro ha espresso il proprio disappunto con fischi, mentre la squadra di casa si è trovata in difficoltà nel mantenere il possesso e nel creare occasioni da rete. La gara si è mantenuta equilibrata, con entrambe le squadre impegnate nel cercare di sbloccare il risultato.

Pomeriggio complicato per il Milan a San Siro nella sfida contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata di Serie A 20252026. I rossoneri chiudono il primo tempo sotto di due reti e nel mirino del pubblico finisce soprattutto Rafael Leao, protagonista di un avvio opaco. Al 23’, il numero 10 riceve palla sulla corsia sinistra ma, invece di puntare Ehizibue nell’uno contro uno, preferisce appoggiarsi a Bartesaghi, rallentando l’azione. Poco dopo, su un preciso cross di Pulisic dalla sinistra, si libera sul secondo palo: anziché colpire di testa, tenta una soluzione al volo rocambolesca non trovando lo specchio, con Saelemaekers meglio posizionato alle sue spalle.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese: Leao non accelera, San Siro mormora | Serie A News Leggi anche: Milan-Udinese: pullman rossonero arrivato a San Siro | Pm News Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-0: ci prova Leao da fuori area | LIVE NewsSaelemaekers prede una brutta palla, con Zaniolo che ne approfitta e inizia la ripartenza, apre per Atta che crossa e incontra il povero Bartesaghi...