Per la sfida tra Milan e Udinese, la formazione rossonera vede il ritorno di Gabbia tra i disponibili, anche se in difesa potrebbero essere confermati De Winter e Pavlovic al centro, con Bartesaghi e Athekame sulle fasce. L'allenatore potrebbe optare per un attacco con tre punte, schierando Davis e Zaniolo come esterni offensivi. La squadra avversaria si prepara con le probabili assenze e le scelte degli allenatori, in vista della partita.

Nel Milan torna disponibile Gabbia, ma in difesa possono essere ancora scelti De Winter e Pavlovic al centro, con Bartesaghi e Athekame sulle fasce. Tomori va verso una partenza fuori dall’undici titolare. In avanti Allegri valuta diverse soluzioni: resta forte l’idea del tridente con Leao riferimento offensivo, affiancato da Saelemaekers e Pulisic, anche se restano in corsa Fullkrug, Gimenez e Nkunku. A centrocampo il punto di riferimento è Modric, con Ricci favorito su Fofana accanto a lui insieme a Rabiot. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Udinese, le probabili formazioni: Allegri con tre punte contro Davis e Zaniolo

Milan-Torino, le probabili formazioni: Allegri ne cambia tre, D’Aversa con il tandem d’attaccoLe probabili formazioni di Massimiliano Allegri e Roberto D'Aversa per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 Ecco, nel...

Milan-Udinese, le probabili formazioni: la scelta di Allegri che sorprende tutti. 4-3-3 o 3-5-2? Le ultimeIl Milan si prepara alla sfida contro l’Udinese, valida per la 32ª giornata del campionato Serie A 2025/2026 con un obiettivo chiaro: ripartire dopo...

Temi più discussi: Milan-Udinese: probabili formazioni e statistiche; Milan-Udinese, le probabili formazioni della partita di serie A; Milan, le mosse anti-Udinese: attacco a tre punte, ma Leao resta in dubbio; Probabili formazioni Milan-Udinese: chi gioca titolare e le ultime su Pulisic, Leao, Nkunku, Davis e Zaniolo.

Milan-Udinese oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederlaTorna in campo oggi, 11 aprile, il Milan di Max Allegri, che riceve in casa l'Udinese in un match valido per la 32esima giornata della serie A. I rossoneri ... lapresse.it

Milan-Udinese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A in tempo realeMilan-Udinese, gara valida per la 34ª giornata di Serie A e in programma oggi alle 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro a Milano e sarà visibile su Dazn. In alternativa, sarà possibile ... tuttosport.com

Milan-Udinese quanto finisce - facebook.com facebook

PROBABILE FORMAZIONE MILAN - UDINESE: 433 M. Maignan Z. Athekame, K. De Winter, S. Pavlovic, D. Bartesaghi S. Ricci, L. Modric, A. Rabiot A. Saelemaekers, R. Leão, C. Pulisic Allenatore: Max Allegri #SempreMilan #ACMilan x.com