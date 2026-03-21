Milan-Torino le probabili formazioni | Allegri ne cambia tre D’Aversa con il tandem d’attacco

Per la sfida della 30ª giornata di Serie A tra Milan e Torino, Allegri ha deciso di apportare tre cambi rispetto alla formazione precedente, mentre D'Aversa punta sul tandem d’attacco. Le probabili formazioni sono state annunciate e si preparano a scendere in campo per la partita prevista questa sera. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Le probabili formazioni di Massimiliano Allegri e Roberto D'Aversa per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 Ecco, nel video di 'GazzettaTV', le probabili formazioni di Massimiliano Allegri e Roberto D'Aversa per Milan-Torino, partita della 30^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma oggi pomeriggio, alle ore 18:00, a 'San Siro'. I rossoneri recuperano Adrien Rabiot dopo la squalifica e rilanciano Davide Bartesaghi, ma perdono per infortunio Rafael Leão. I granata con una coppia pesante in attacco . 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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