Milan-Torino 3-2 le pagelle | Rabiot 7 torna e segna Fofana 7 incide Vlasic 7 spaventa Allegri nel finale

Il Milan ha battuto il Torino 3-2 in una partita combattuta, con Pavlovic, Rabiot e Fofana che hanno segnato per i padroni di casa. Rabiot è tornato in campo e ha anche trovato la rete, mentre Fofana ha avuto un ruolo importante nel corso del match. Nel finale, il Torino ha ridotto le distanze e ha messo pressione ai rossoneri, spaventando l’allenatore.

Il Milan vince con paura nel finale: 3-2 sul Torino firmato da Pavlovic, Rabiot e Fofana ma nel finale i granata tornano in partita e spaventano Max Allegri. I rossoneri, però resistono anche grazie alle parate di Maignan e si riprendono il secondo posto in classifica che in primis vuol dire accesso quasi certo in Champions League. E anche momentaneo -5 sull'Inter capolista che sfiderà domenica la Fiorentina per provare a tornare a 8 lunghezze di distanza. Con questa vittoria i rossoneri si riportano a +1 sul Napoli di Conte e riprendono ossigeno dopo la sconfitta contro la Lazio. Di seguito le pagelle del match. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Milan-Torino 3-2, le pagelle: Rabiot (7) torna e segna, Fofana (7) incide, Vlasic (7) spaventa Allegri nel finale Articoli correlati Il Milan risponde al Napoli e torna 2°, Rabiot e Fofana lanciano il Diavolo: 3-2 al TorinoIl Milan batte 3-2 il Torino e si riprende il 2° posto dall'assalto del Napoli: il Diavolo si porta a -5 dall'Inter e torna alla vittoria dopo lo... Milan-Torino 3-1, Rabiot e Fofana stendono il Toro | Serie A NewsIl Milan di Massimiliano Allegri torna in vantaggio contro il Torino di Roberto D'Aversa nella partita della 30ª giornata del campionato di Serie A... Aggiornamenti e notizie su Milan Torino 3 2 le pagelle Rabiot 7... Temi più discussi: Milan, contro il Torino Allegri va avanti col 3-5-2. Confermati Leao e Pulisic, Rabiot dal 1'; Milan-Torino: probabili formazioni e statistiche; Milan, difficoltà in attacco nel 2026 e Leao non convocato: Allegri rispolvera Fullkrug; Milan-Torino pronostico e quote, la chicca sul risultato esatto. Milan-Torino 3-2, le pagelle: Rabiot (7) torna e segna, Fofana (7) incide, Vlasic (7) spaventa Allegri nel finaleAppena il Milan sblocca il risultato, si fa trovare pronto su Zapata. Però, è poco reattivo quando Simeone ribadisce in rete la respinta del palo sulla conclusione di Vlasic. Sul 3-1 si supera ancora ... ilmessaggero.it Milan-Torino 3-2 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol su rigore da parte di VlasicLa diretta live di Milan-Torino di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #MilanTorino 3-2 Cosa è successo a San Siro facebook #Milan- #Torino diretta Serie A: segui la sfida di oggi LIVE x.com