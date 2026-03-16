Davis dell’Udinese è l’attaccante outsider di questa stagione segna quanto Yildiz e Leao eppure si parla poco di lui

Keinan Davis, attaccante inglese nato nel 1998, gioca con l’Udinese e ha segnato nove reti in campionato, diventando il miglior realizzatore della squadra. Con un’altezza di 1,89 metri e un peso di 82 chili, Davis sta attirando l’attenzione per la sua capacità realizzativa, anche se spesso rimane ai margini del discorso mediatico.

Keinan Davis, classe 1998 inglese, sta diventando l’attaccante outsider della Serie A; 1,89 cm di altezza per 82 kg, è a quota 9 reti in campionato con l’Udinese, capocannoniere del suo club. Leao, Yildiz e Nico Paz hanno i suoi stessi gol, uno solo in meno rispetto a Hojlund. Ha segnato più di Scamacca, Pulisic, Kean e Marcus Thuram, ma in pochissimi ne parlano. Contro il Napoli servì l’assist per il gol di Ekkelenkamp in questa stagione, che portò ai friulani la vittoria per 1-0 nel girone d’andata. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Aston Villa, esordendo in prima squadra nel 2017. Solo 6 reti in 86 presenze. Nel mercato invernale del 2022 si trasferisce poi in prestito al Nottingham Forest per sei mesi, in Championship (serie B inglese); qui realizza 5 gol in 22 presenze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Davis dell’Udinese è l’attaccante outsider di questa stagione, segna quanto Yildiz e Leao eppure si parla poco di lui Articoli correlati Infortunio Davis, l’attaccante torna a disposizione di Runjaic! Da valutare i tempi di Solet, le ultime in casa UdineseMaterazzi va alla Juventus? Spunta il nome del nipote Gianfilippo: tutti i retroscena della possibile operazione Calciomercato Milan, Champions... Pagelle Udinese Juve: brillano Boga e Yildiz! Male Davis, Zaniolo non gira. I VOTICalciomercato Pisa, il Siviglia piomba su Marin: gli spagnoli fiutano l’occasione a parametro zero. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Davis dell'Udinese è l'attaccante... Temi più discussi: Atalanta-Udinese | Runjaic e Davis in conferenza stampa; Udinese, Davis secondo centravanti in Serie A per gol e assist; Tuttosport: Davis oggi minaccia, ma domani…; Atalanta Udinese: alla scoperta di Keinan Davis. Keinan Davis sfida la Juventus: il bomber dell’Udinese nel mirinoKeinan Davis trascina l’Udinese e sfida la Juventus. L’attaccante inglese piace ai bianconeri per il mercato estivo. europacalcio.it Udinese, tutti pazzi per Davis: annuncio a sorpresa, le Big sulle sue tracceCessione Davis - Keinan Davis si sta rivelando un autentico trascinatore a sorpresa in questa stagione, ma il suo ... fantamaster.it Bette Davis and Anna Magnani Pinterest - facebook.com facebook Mg rinnova accordo con la Coppa Davis. Brand di Saic Motor sarà ancora partner delle Final 8 x.com