Durante la partita tra Milan e Udinese, si è verificato un episodio che ha suscitato discussioni: il primo gol dei friulani. La rete arriva dopo un cross del giocatore francese, che viene deviato dal terzino. La Lega calcio ha deciso di intervenire per chiarire se si tratta di un gol di Atta o di un autogol di Bartesaghi, prendendo in considerazione le immagini e le testimonianze disponibili.

Gol di Atta o autogol di Bartesaghi? È questo l’interrogativo che ha accompagnato l’analisi del primo gol bianconero nella sfida tra Milan e Udinese, arrivato al minuto 27. Zaniolo gestisce bene una ripartenza e scarica il pallone ad Atta sulla destra: il francese crossa in mezzo ma trova la deviazione di Bartesaghi che lascia spiazzato Maignan. La Lega Serie A, come da prassi, ha esaminato le immagini a disposizione per stabilire l’assegnazione ufficiale della rete. Dopo un’attenta valutazione e dopo l'iniziale assegnazione del gol ad Atta, è stato assegnato l'autogol a Bartesaghi. La decisione nasce dal fatto il francese ha cercato il cross e non il tiro in porta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan-Udinese: gol di Atta o autogol di Bartesaghi? La decisione della Lega

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Milan-Udinese è 0-2 all’intervallo: decisivi l’autogol di Bartesaghi e il gol di Ekkelenkamp. Zaniolo superIl primo tempo tra Milan e Udinese si chiude sul punteggio di 0-2 per la compagine friulana.