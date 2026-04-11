Milan-Udinese 0-1 | autogol di Bartesaghi su tiro di Atta | Serie A News

Nel match tra Milan e Udinese disputato a San Siro, l'Udinese ha trovato il gol decisivo grazie a un autogol di Bartesaghi, che ha deviato un tiro di Atta. La rete ha permesso alla squadra ospite di conquistare la vittoria per 1-0 contro il Milan. La partita si è conclusa senza ulteriori marcature, con l'Udinese che ha portato a casa i tre punti.

l'Udinese di Kosta Runjaic passa in vantaggio contro il Milan di Massimiliano Allegri nella partita della 32ª giornata del campionato di Serie A 2025-2026 che si sta svolgendo allo stadio 'San Siro' di Milano. Al 27' minuto l'autorete di Davide Bartesaghi ha permesso all'Udinese di sbloccare una sfida che il Milan aveva approcciato bene. Nicolò Zaniolo ha tagliato il campo con una progressione palla al piede da quasi 50 metri, prima di scaricare su Arthur Atta che era completamente libero sulla destra. Il francese ha calciato forte verso il centro dell'area, ma un tocco del difensore rossonero devia la palla in porta.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan-Udinese 0-1: autogol di Bartesaghi su tiro di Atta | Serie A News Milan-Udinese di Serie A in diretta, 0-1: la sblocca Atta | LIVE NewsAlle ore 18:00, allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, si disputerà Milan-Udinese, partita della 32^ giornata della Serie A 2025-2026:... Napoli-Milan di Serie A 0-0: Giovane prova il tiro | LIVE NewsSu cross di Rabiot dalla sinistra, Nkunku fa sponda per Fofana che prova il tiro, ma Milinkovic para tutto senza problemi Sono da poco ufficiali le...